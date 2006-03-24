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CORRIDOR X (E-75) MOTORWAY

Signature(s)

Montant
384 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Serbie : 384 000 000 €
Transports : 384 000 000 €
Date(s) de signature
23/10/2009 : 384 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
16 février 2009
Statut
Référence
Signé | 23/10/2009
20060324
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Corridor X South of Serbia

Roads of Serbia
Vlajkoviceva 19a
11000 Belgrade
Serbia

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 300 million.
Around EUR 600 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concernes the construction of a new motorway between Leskovac and FYROM border. It will be approximately 100 km long, with a cross-section of between 26 and 28 meters and designed for a speed of 100-120 km/h.

The new highway is expected to be suited to current and estimated future traffic levels, and is also expected to reduce the accident rate, which at present is relatively high.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

According to preliminary information, Environmental Impact Assessment (EIA) studies have been carried out. The environmental process and identification and mitigation of possible negative effects on the environment, and to sensitive areas in particular, will be detailed in the appraisal. The environmental and social aspects will be further appraised.

The Promoter will ensure that any procurement procedures are done in accordance with EIB Guidelines and the relevant applicable EU rules.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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