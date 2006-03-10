Dublin Airport Development - TEN

Signature(s)
Fiche récapitulative
Expansion of existing terminal and airside capacity, pier and road network development at Dublin Airport, to include extensions to existing terminal facilities, a new pier, new apron capacity, additional car parking and an upgraded road network.
Dublin Airport is an international connecting point on the TEN-T, making it eligible for finance under one of EIB's priority lending objectives. The projects are part of the masterplan for Dublin Airport and are aimed at reducing passenger congestion in the existing terminal building, providing additional pier capacity and improving aircraft handling on the ground.
A number of the major project components are classified under Annex II of Council Directive 85/337 as amended by Directive 97/11/EC, thus requiring a decision by the competent authority whether or not formal Environmental Impact Assessment (EIA) process is required. The planning approvals procedure for the terminal extension is ongoing following an appeal to the national planning authority by the Portmarnock Community Association on 15 may 2007. The Bank will require the promoter to provide a copy of the final planning approval for the terminal extension component.
The Promoter has confirmed that all contracts have been or will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement Directive (2004/17/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.