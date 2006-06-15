Szczecin Municipal Infrastructure II

Signature(s)
Fiche récapitulative
The Project focuses on financing small and medium-scale investment schemes in the fields of transport, environmental protection, health and education, urban renewal and rehabilitation.
The envisaged schemes reflect the prevailing priorities of the City’s development plan and form an integral part of the investment programme of the City of Szczecin intended to improve the quality of life of its residents, it is expected that the relevant investments will help sustain recent high levels of economic growth and bring forward further economic benefits in the future.
The Bank will closely follow this process and ensure that procedures in place are consistent with EU Directive 97/11/EC and, in addition, verify that nature conservation aspects of European relevance are properly addressed.
The Bank will require the Promoter to ensure, where applicable, that the investments to be financed under the present operation will comply with EU procurement Directives.
Education, Transport and Communication
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.