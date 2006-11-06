ACCORD CADRE DE GARANTIE AFRIQUE CENTR

Signature(s)
Fiche récapitulative
- BGFIBANK SA, Libreville, Gabon
Mr Bernard PEDEPRAT, Deputy Managing Director
- BICIG SA, Libreville, Gabon
Mr Jean-Michel PAPIN, Director of Corporate Customers Network
- Union Gabonaise de Banque SA, Libreville, Gabon
Mr François HOFFMANN, Managing Director
Partial guarantee for loans granted by the financial intermediaries to private or public commercial enterprises.
The proposed operation will enable the financial intermediaries to finance the major projects to be implemented in the coming years in various Central African countries with their own resources while complying with the prudential ratios of the Central African Banking Commission (especially concerning risk coverage and risk sharing). It will thus contribute to developing the region's financial sector and private sector.
The EIB will assist the financial intermediaries in the area of environmental impact assessment in order to ensure that projects supported comply with the EIB’s standards.
The financial intermediaries will undertake to ensure that the EIB’s competitive tendering criteria are observed.
The EIB will provide the financial intermediaries with surety for loans or guarantees granted to private or public commercial enterprises undertaking long and medium-term projects in the industrial, productive infrastructure and services sectors.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.