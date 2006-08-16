ACCELERATED FLOOD PREVENTION 2006

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Fiche récapitulative
The project consists of investment schemes for flood protection undertaken as part of the National Flood Prevention Strategy. The proposed scope includes investments in all major Czech river basins, as well as the rehabilitation, de-sludging and upgrading of existing pond systems, to better utilise them for retention of flood waves. Schemes will cover the whole country. Their implementation was accelerated further to the 2006 floods.
The project aims at implementing the National Flood Prevention Strategy, adopted by the Government in 2000, with the purpose of increasing the level of flood protection in the main urban areas of the country. The aim is achieving the targeted levels of protection and avoiding the effects of the recurrent, widespread floods that hit the country during the last ten years, the most severe of which were recorded in 1997 and 2002.
All schemes will be screened according to the requirements of applicable Directives, including 97/11/EC, amending 85/337/EEC, and the Natura 2000 and Habitats directives. The Bank will ensure that all schemes to be supported by the loan comply with the relevant EU environmental legislation.
Contracts will be tendered in accordance with applicable thresholds and procedures of national legislation and EU public procurement legislation, including publication on the OJEU if required (2004/18/EC and 2004/17/EC).
Social Security.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.