ENEL Energia Rinnovabile & Ambiente

Fiche récapitulative
The project concerns a portfolio of renewable and conventional energy investments comprising both refurbishment and new investment at around 20 geothermal power plants, 10 small-scale hydroelectric plants, further repowering at two existing oil-fired power plants into gas-fired CCGT units, as well as mandatory investments for environmental improvements of flue gas abatement systems at four existing power stations.
(i) Increase of renewable energy production; (ii) energy efficiency; (iii) reduction of greenhouse gases; (iv) diversification of the Italian and EU energy mix; (v) contribution to regional development.
The small-scale renewable energy plants included in the project fall under Annex II of Directive 85/337/EC amended by 97/11/EC and 2003/35/EC. Thus, these project sub-schemes would be subject to an EIA based on a case-by-case decision or defined criteria set by the competent authorities. Repowering and conversion of fossil fuel power plants fall under Annex I of the aforementioned Directives, and are therefore subject to a full EIA. Project information provided to the Bank indicates that the EIA for most of the sub-schemes has already been completed and that competent authorities have already granted environmental permits. The details of the environmental procedures followed by the promoter (if applicable), the results of EIAs and public consultation, and mitigating measures to be applied will be reviewed during appraisal.
The promoter follows EU public procurement procedures in line with the Utilities Directive 2004/17/EC.
Electricity.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
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Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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