Antalya Light Rail Train

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Fiche récapitulative
The project consists of the construction of an 11 km double-track tramway system with 16 stations including a depot, maintenance shops and yards. The project is designed to satisfy passenger demands estimated by the Transportation Master Plan for the year 2020, which is estimated to be up to 14,200 passengers/hour/direction.
Transport throughout the municipality of Antalya is currently road-based, comprising public buses, minibuses, taxis and private cars. By developing a rail-based system, the municipality aims to improve the quality and enhance the attractiveness of its public transport services. The main economic benefits of the project are expected to be lower levels of road accidents, travel-time savings, reduction in fuel consumption and vehicle usage costs, and reduction in pollution.
The Bank’s Environmental Statement 2004 states that “The EIB ensures that all projects it finances […] comply with the EU’s Directive on Environmental Assessment.” Within the EU, the project would be considered to fall within the scope of Annex II of Directive 85/337/EEC (as amended) and it would therefore be for the competent authority to decide whether an EIA was required. During the appraisal, the Bank will therefore investigate the screening process applied to this project and, if an EIA is required, will ensure that environmental studies and public consultation for the project comply with EU Directives.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in compliance with the Bank’s Guide to Procurement.
Urban Transport.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.