First Bank of Nigeria

Fiche récapitulative
This project involves a loan to FBN of up to EUR 50 million. It aims at supporting the development of FBN, in particular with regard to (i) the implementation of its retail strategy, (ii) the reinforcement of its position in the corporate banking market and potentially (iii) the development of regional synergies. FBN, thanks to its unique position, is going to be a leading actor in financial deepening and economic integration in West-Africa.
Despite improvements in the Nigerian economic environment over the last couple of years, local banks continue to experience constraints in their access to long term resources. This operation will give FBN access to a source of stable long-term finance in hard currency, which it needs to implement its ambitious strategies. It will also contribute as a catalyst to increasing the flow of long-term private funding into the banking sector.
Investors in Nigeria are required to respect the national legislation on the matter. FBN recognises that environmental risks have to be part of the standard risk assessment procedures and have to be adequately and appropriately addressed. It verifies in its appraisal of projects that companies have received the necessary licenses and performed an EIA when required.
FBN will ensure that equipment, works and services to be financed under this operation will be procured at the most advantageous prices, having regard to quality and efficiency, and that an open international bidding procedure will be followed where appropriate.
Financial Intermediation
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.