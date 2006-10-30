Finnish Health and Education

Fiche récapitulative
Provision of new or improvement/expansion of existing education, health and social care facilities in the above-mentioned cities. In all cases, the investments form part of a wider modernisation programme of services provided by these municipalities and have two components. The human capital component includes the construction and rehabilitation of child day-care centres, primary and secondary schools and health centres; and the social care component aims to improve and/or expand services directed at groups at risk of exclusion.
The project is part of a broader strategic framework and its implementation should contribute to the reorganisation and streamlining of education, health and social services in the four cities concerned; in this way, it should contribute to the economic and social development of the cities of Tampere, Lahti, Kuopio and Jyväskalä.
Some components of the project could be seen as urban development projects, therefore falling under Annex II of EC Directive 97/11 on Environmental Impact Assessment (EIA). For each scheme, the basis for requesting (or not) an EIA by the competent authorities, the local planning and approval process and actual/possible significant impacts on protected flora and fauna (Habitats and Bird Directives) will be verified during project appraisal.
The promoters are required to respect national and European legislation applicable to public authorities' procurement. The municipalities' respective construction departments are responsible for procurement activities. Detailed procedures will be examined during appraisal.
Human capital (education and health) and i2i; and improvement of the urban environment.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.