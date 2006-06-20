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METROPOLITANA DI ROMA - LINEA C

Signature(s)

Montant
1 000 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 1 000 000 000 €
Transports : 1 000 000 000 €
Date(s) de signature
25/06/2010 : 230 843 000 €
12/12/2007 : 280 000 000 €
25/06/2010 : 489 157 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
20 juin 2006
Statut
Référence
Signé | 12/12/2007
20060174
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Metropolitana di Roma – Linea C
Società per la Realizzazione delle Metropolitane della Città di Roma a r.l.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
To be determined
EUR 3 000 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The proposed project would consist of the extension of the underground network and include the rolling stock required to operate the new line.

The project would improve the public transport system of Rome and hence reduce private car usage. Reliable and environmentally friendly metro rail service will be extended to densely populated neighbourhoods in the north of the city.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project woukd fall within the scope of Annex II of Directive 85/337/EEC (as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC). It would contribute to limit the adverse effects of car traffic (noise, congestion, smoke, greenhouse gases). Based on a decision of the Italian authorities, a full EIA is being carried out.

The promoter is subject to and follows EU public procurement directives (92/50/EEC and 93/36-37/EEC). All contracts over the relevant EU directives thresholds have been or will be assigned in accordance with EU law, with publication of notices in the OJEU.

Commentaires

Environment: enhancing urban environment - sustainable urban transport

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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