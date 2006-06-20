Metropolitana di Roma – Linea C

Signature(s)
Fiche récapitulative
The proposed project would consist of the extension of the underground network and include the rolling stock required to operate the new line.
The project would improve the public transport system of Rome and hence reduce private car usage. Reliable and environmentally friendly metro rail service will be extended to densely populated neighbourhoods in the north of the city.
The project woukd fall within the scope of Annex II of Directive 85/337/EEC (as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC). It would contribute to limit the adverse effects of car traffic (noise, congestion, smoke, greenhouse gases). Based on a decision of the Italian authorities, a full EIA is being carried out.
The promoter is subject to and follows EU public procurement directives (92/50/EEC and 93/36-37/EEC). All contracts over the relevant EU directives thresholds have been or will be assigned in accordance with EU law, with publication of notices in the OJEU.
Environment: enhancing urban environment - sustainable urban transport
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.