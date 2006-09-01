A2A RISPARMIO ENERGETICO

Fiche récapitulative
The project comprises a 3-year programme of investments for the upgrade and expansion of electricity, gas and district heating networks and involves the replacement and reinforcement of mainly underground distribution assets throughout the city of Milan and surrounding areas.
The proposed investments are aimed at reducing losses and improving the safety and reliability of gas, heating and electricity supply networks allowing significant energy savings and, as an additional benefit, improving compliance to meet new environmental and technical standards. Furthermore, they will allow the replacement of older equipment and an increase in network capacity required for new connections.
By virtue of their technical characteristics, project schemes fall under Annex II of the Environmental Directive 85/337/EEC (as amended by 97/11/EC), leaving it to the regional competent authority to decide whether an EIA would be required. Given that investments comprise the upgrade and expansion of existing distribution networks in urban areas, it is unlikely that any of the sub-projects of the promoter’s investment programme would require EIAs or affect sites of special interest (Natura 2000 sites): this aspect will be confirmed during appraisal. Overall, the environmental impact will be mainly limited to physical disruption of underground construction works.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 93/38/EEC as amended by Dir 2004/17/EC) with parallel publication of tender notices in the Official Journal of the EU as and where appropriate. AEM’s procurement procedures will be further evaluated during appraisal including OJEU notices for the project components and national compliance with EU Directives.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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