Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

ENIPOWER COGENERAZIONE FERRARA

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 200 000 000 €
Énergie : 200 000 000 €
Date(s) de signature
28/11/2007 : 200 000 000 €
Autres liens
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - IT
Communiqués associés
La BEI soutient la fourniture de gaz et la production d’électricité en Italie

Fiche récapitulative

Date de publication
5 juillet 2007
Statut
Référence
Signé | 28/11/2007
20060134
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Enipower Cogenerazione Ferrara
Enipower
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
About EUR 200 million.
About EUR 450 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Design, costruction and operation of a new combined cycle gas turbine cogeneration plant at ENI's petrolchemical site in Ferrara, comprising two units with a total CCGT capacity of 800 MWe.

The project will help to meet growth in electricity demand in Italy, and reduce dependence on electricity imports. Moreover, the efficiency of combined cycle technology, with an outlet to supply heat to the adjacent industrial centre and municipality, will contribute to improving the energy efficiency of the Italian power system in line with national and European objectives to tackle climate change. The project is therefore eligible under article 267 c) environment, and rational use of energy.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex 1 of EU Directive (97/11/EU) and as such required a formal EIA in accordance with European legislation. The Italian Ministry for Environment approved these studies in 2002 and the final construction permit was issued in 2004. Compliance of EIA recommendations and mitigation measures, as well as project conformity with the large Combustion Power plant Directive (2001/80/EC), will be assessed during appraisal.

Compliance of ENIPower’s procurement procedures with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 93/38 as amended by 17/2004/EU), with parallel publication of tender notices in the Official Journal of the EU as and where appropriate, will be assessed during appraisal.

Autres liens
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - IT
Communiqués associés
La BEI soutient la fourniture de gaz et la production d’électricité en Italie

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
La BEI soutient la fourniture de gaz et la production d’électricité en Italie
Autres liens
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - IT

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes