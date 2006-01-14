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ADVANCED COAL-POWER PLANT DU-WALSUM

Signature(s)

Montant
397 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 397 000 000 €
Énergie : 397 000 000 €
Date(s) de signature
29/11/2007 : 17 500 000 €
16/11/2007 : 24 000 000 €
22/11/2007 : 24 000 000 €
27/11/2007 : 41 000 000 €
29/11/2007 : 41 000 000 €
29/11/2007 : 41 000 000 €
27/11/2007 : 48 000 000 €
12/12/2007 : 53 500 000 €
29/11/2007 : 53 500 000 €
5/11/2007 : 53 500 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
7 juillet 2006
Statut
Référence
Signé | 05/11/2007
20060114
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Advanced Coal-Power Plant Duisburg-Walsum

STEAG Aktiengesellschaft, Germany
ENV AG, Austria

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to 50% of project costs
Approx. EUR 820 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Development, construction and operation of a 750 MW hard coal-power plant in an Objective 2 area, Duisburg-Walsum/ North-Rhine Westphalia (NRW).

The Project, utilising advanced coal technologies, aims at contributing to underpin the role of coal in power generation in the European power sector, thus, it shall provide the basis for a balanced energy supply mix while accommodating to the environmental and energy targets of the EU. The project is expected to create around 60 new permanent posts.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Due to its technical characteristics, the project falls under Annex I of the EIA-Directive 85/337/EEC amended 97/11/EC, thus requiring a full environmental impact assessment. In order to verify that the project complies with EU policy and legislation in the field of the environment, the Bank will carefully review the outcome of the EIA procedure and the implications for the project, in particular the alternatives analysed, the environmental impacts, including those on any sites of nature conservation importance, and the proposed mitigation measures, including issues related to CO2 emissions.

Procurement procedures follow the requirements of the European Utilities Directive (93/38/EEC) as two periodic indicative notices, being calls for competition, are published in Tenders Electronic Daily (TED OJEU) covering main parts of services and supplies relevant for the project.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes