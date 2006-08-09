EirGrid Management and Control System

Fiche récapitulative
Upgrading of the national electricity dispatch and control centre for operation of the electricity transmission network, including the purchase of necessary software and hardware, system configuration and consulting services.
The project will promote the integration of the electricity transmission networks in Ireland and Northern Ireland, which include areas designated as objective 1. The project will support the establishment of the Single Electricity Market for the island of Ireland and will facilitate cross-border trading of electricity, and improve efficiency and security of supply. These benefits are consistent with the EU objectives to promote the interconnection and interoperability of trans-European energy networks and to support the management and rational use of energy.
The project does not come under the Environmental Directive (85/337/EEC as amended by 97/11/EC). The project has minimal environmental impact as its main components are IT hardware/software at the existing National Control Centre based in Dublin. Any structural changes or additional buildings for the project will be subject to the normal planning/consents from national and local authorities.
The Promoter has confirmed that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 93/38/EEC as amended by 2004/17/EC), with parallel publication of tender notices in the Official Journal of the EU as and where appropriate. The specific procedures will be further evaluated by EIB.
Electricity, gas and water supply.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.