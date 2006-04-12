UNITED UTILITIES ELECTRICITY DISTRIB

Signature(s)
Fiche récapitulative
United Utilities Electricity PLC (UUE)
Dawson House, Great Sankey
Warrington WA5 3LW
United Kingdom
Attn. Mr. Brendan MURPHY
Assistant Treasurer
The Project comprises up to four years of a multi-annual investment programme to renew, reinforce and extend the electricity distribution network to comply with licence obligations, and provide new customer connections.
The project will enable the promoter to cater for demand growth, reduce supply interruptions, and improve the reliability and quality of its electricity distribution network. The project will also improve visual amenity by replacing overhead lines with underground cables in National Parks and Areas of Outstanding Natural Beauty.
The Project falls under Annex II of the Environmental Directive 85/337/EEC as amended by 97/11/EC, leaving it to the national competent authority to decide whether an EIA, or EIAs, would be required. A number of the project schemes address environmental or visual amenity issues. Any requirement by the UK authorities for EIAs will be addressed prior to commencement of works along with other aspects of compliance with applicable national and EU environmental legislation.
The Promoter will ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/17), with parallel publication of tender notices in the Official Journal of the EU as and where appropriate.
Electricity, gas and water supply
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.