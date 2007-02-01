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HADERA DESALINATION PLANT

Signature(s)

Montant
120 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Israël : 120 000 000 €
Eau, assainissement : 120 000 000 €
Date(s) de signature
11/11/2007 : 120 000 000 €
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Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - EN

Fiche récapitulative

Date de publication
1 février 2007
Statut
Référence
Signé | 11/11/2007
20060043
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Hadera Desalination Plant
Construction and operation of the project has been awarded by the State of Israel to a consortium of IDE Technologies Ltd. and Housing and Construction Holding Co. Ltd.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 125 million.
EUR 269 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of a reverse osmosis seawater desalination plant with a production capacity of 100 million m3/year in through a BOT contract.

Increase in Israel's supply of drinking water.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

EU legislation is not applicable to the State of Israel. If it was, the project would fall under Annex I of EIA directive 97/11/EC requiring a full EIA. An EIA has been prepared for the project under Israeli law and complies with the standards of EU legislation.

The project has been competitively tendered through an open, international tender procedure.

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Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - EN

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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