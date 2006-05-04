Universita’ di Venezia

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Fiche récapitulative
The proposed project consists of the expansion, upgrading and reorganisation of the UNIVE teaching and research facilities. The University, located in Venice is organized over a network made of 40 buildings, corresponding to more than 15 sites spread over the Comune of Venezia. The proposed project would enable the reorganisation and consolidation of the present structure onto 4 research and teaching campuses: one, located in the city centre, close to the main University’s building for the faculty of Foreign Languages, and three other campuses for Economics, Humanities and Science faculties.
Investments foreseen under the proposed project will provide the student population with upgraded teaching and research facilities in order to improve the quality of services provided and the University’s overall competitiveness in Italy and abroad. In addition, the consolidation of the existing UNIVE structures in four main campuses will allow it to overcome the operating inefficiencies and costs linked to its present fragmented structure, providing the University with a modern and efficient campus.
Council Directive 97/11/EEC does not specifically mention Educational and Health activities on EIA. The applicability of the Annex II of the Directive to Urban Development projects will be verified during appraisal.
Procurement procedures followed by the Promoter will be reviewed during appraisal to see whether they are in the best interests of the project and satisfactory to the Bank.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.