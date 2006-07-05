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ONE - ELECTRIFICATION RURALE II

Signature(s)

Montant
170 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Maroc : 170 000 000 €
Énergie : 170 000 000 €
Date(s) de signature
14/12/2006 : 170 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
5 juillet 2006
Statut
Référence
Signé | 14/12/2006
20060001
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ONE - Electrification Rurale II
Office National de l’Electricité
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 170 million
EUR 573 million (MAD 6 337 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of phase II of the final section of Morocco's Rural Electrification Programme (PERG).

Alert to electricity's importance as a significant catalyst for development and in view of the Kingdom's low rate of rural electrification (18% in 1995), ONE drew up and introduced the Rural Electrification Programme (PERG), which was approved by the Cabinet under the Rural Electrification Plan in August 1995. This Programme aims to extend access to electricity by 2010 to all rural homes in the Kingdom with an annual investment budget of MAD 1 bn and an average rate of implementation of 100 000 homes a year.

The proposed loan will help to finance phase II of the fourth section of PERG. Implementation of this phase will bring electricity to 9 482 villages throughout the Kingdom, i.e. 355 307 rural homes.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

An environmental impact assessment is not required on the basis of the European Union's directives on electricity distribution, and especially owing to the technical nature of this project (low and medium voltage only).

Nonetheless, the environment and local regulations will be examined as part of the project appraisal.

Call for tenders to be published in the OJEU, among other publications, in line with the Bank's Guide to Procurement.

Commentaires

Electricity distribution.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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