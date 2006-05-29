STEG - CENTRALE DE GHANNOUCH

The proposed investment mainly involves the construction of a 400 MW single-shaft combined-cycle gas-turbine power plant in Ghannouch (Gabès region).

The project forms part of Tunisia's Eleventh National Plan (2007-2011). It is included in the government's priority programme to enhance and upgrade STEG's generating capacity in order to meet the country's constantly growing demand for electricity, while at the same time optimising overall productivity.

By contributing to the development of energy supply in Tunisia, particularly in the private sector, the project accords with the goals set under the Bank's FEMIP facility.