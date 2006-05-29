STEG - CENTRALE DE GHANNOUCH

Fiche récapitulative
The proposed investment mainly involves the construction of a 400 MW single-shaft combined-cycle gas-turbine power plant in Ghannouch (Gabès region).
The project forms part of Tunisia's Eleventh National Plan (2007-2011). It is included in the government's priority programme to enhance and upgrade STEG's generating capacity in order to meet the country's constantly growing demand for electricity, while at the same time optimising overall productivity.
By contributing to the development of energy supply in Tunisia, particularly in the private sector, the project accords with the goals set under the Bank's FEMIP facility.
An evaluation of the project's environmental impact is required under Tunisian law (Decree 91-362, which is largely inspired by EU Directive 97/11/EC). The impact assessment, the mitigating measures and approval of those measures by Tunisia’s National Environmental Agency will be submitted to the Bank.
The turnkey contract for the power plant has been put out to international tender with publication in the OJEU. Bids are currently being evaluated.
Electricity.
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