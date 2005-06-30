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EGYPTIAN POLLUTION ABATEMENT (EPAP) II

Signature(s)

Montant
40 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Égypte : 40 000 000 €
Lignes de crédit : 40 000 000 €
Date(s) de signature
21/11/2006 : 40 000 000 €
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Prêt et assistance technique de la FEMIP en faveur de projets environnementaux en Egypte

Fiche récapitulative

Date de publication
27 avril 2006
Statut
Référence
Signé | 21/11/2006
20050630
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Egyptian Pollution Abatement (EPAP) II
Egyptian Environmental Affairs Agency
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 40 million.
EUR 145 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Global loan to finance pollution abatement investments of industrial enterprises, predominantly in the greater Alexadria and greater Cairo areas.

The investment programme aims at pollution reduction in the emissions of air and effluent pollutants of up to 75% for the involved industries.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Investments concern pollution abatement in existing industries. Some industries could solve their problems through introduction of clean technology. As most investments are expected within the premises of existing industries very few, if any, are expected to require an EIA.

Procurement procedures will be in line with the EIB’s guidelines for procurement.

Commentaires

Environment/ Industry.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Global loan to Egypt’s biggest commercial bank to subsequently fund industrial sector’s pollution abatement measures throughout the country
Egyptian Pollution Abatement (EPAP) II
Photographe: John Wreford
©EIB
Global loan to Egypt’s biggest commercial bank to subsequently fund industrial sector’s pollution abatement measures throughout the country
Egyptian Pollution Abatement (EPAP) II
Photographe: John Wreford
©EIB
Global loan to Egypt’s biggest commercial bank to subsequently fund industrial sector’s pollution abatement measures throughout the country
Egyptian Pollution Abatement (EPAP) II
Photographe: John Wreford
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Global loan to Egypt’s biggest commercial bank to subsequently fund industrial sector’s pollution abatement measures throughout the country
Egyptian Pollution Abatement (EPAP) II
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Egyptian Pollution Abatement (EPAP) II
Photographe: John Wreford
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Global loan to Egypt’s biggest commercial bank to subsequently fund industrial sector’s pollution abatement measures throughout the country
Egyptian Pollution Abatement (EPAP) II
Photographe: John Wreford
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Global loan to Egypt’s biggest commercial bank to subsequently fund industrial sector’s pollution abatement measures throughout the country
Egyptian Pollution Abatement (EPAP) II
Photographe: John Wreford
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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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