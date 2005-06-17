Telecom Italia RDI

Fiche récapitulative
Telecom Italia S.p.A. (TI), parent company of the Telecom Italia Group, provides fixed, mobile and internet telecom services primarily in Italy. It also has sizeable operations in other European countries and in South America.
The project concerns research, development and innovation (RDI) activities in TI’s facilities in Italy. The project implementation is planned for the period from 2007 to 2009.
The project should assist the promoter to foster its R&D commitments in a key sector for the Information Society. The project will contribute to developing innovative IT infrastructure, hardware and software applications as well as facilitating improved Internet, multimedia and telecoms services.
Project activities do not fall under Annexes I or II of the EU EIA Directive 85/337/EEC, amended by directives 97/11/EC and 2003/35/EC and are subject only to national legislation. No particular negative impact on the environment is expected, as the project concerns mainly RDI activities like software and hardware development and process innovation, both carried out in already existing facilities.
According to the new utility directive 2004/17/EC the Telecom sector is exempted from public procurement procedures due to its competitive nature. In addition, the RDI activities consist mainly in human capital expenditure consequently essentially determined by the promoter's recruitment policy, and external services' participation is limited for reasons of protection of competitiveness. To a limited extend some specialized equipment is procured.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.