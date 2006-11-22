FIJI POWER - OLD

Fiche récapitulative
The proposed project will increase Fiji’s power generation capacity and reduce fuel costs by replacing oil-fired power with a new run-of-river hydro power plant. The project comprises a build, own and operate 38 MW hydropower plant and is part of a larger investment plan in which the Asian Development Bank (ADB) is financing the expansion of transmission and distribution facilities and the World Bank (WB) as well as the EIB (the Bank) will each be supporting individual generation projects.
The project is in line with European and Bank policy objectives to encourage renewable energy generation, where the environmental impacts are lower than fossil fuel supply alternatives. In addition, the project will facilitate the economic development of Fiji by ensuring a consistent power supply and by reducing reliance on highly priced imported fossil fuels. The project falls under the scope of the environmental and economic development goals of the Cotonou Mandate.
According to its technical characteristics the project falls under Annex II of Directive 97/11/EC on Environmental Impact Assessment (EIA) if located within the EU, leaving it to the competent national authority to determine the requirement for an EIA. The competent authority, the Department of Environment has granted all environmental approvals to allow the scheme to proceed.
The promoter has agreed to comply with the Bank’s procurement guidelines.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.