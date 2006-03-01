Port of Thessaloniki (TEN)

Signature(s)
Fiche récapitulative
Port of Thessaloniki Authority S.A.
Contact: Mr A. Grigoriadis (General Manager for Operations)
The proposed project aims at improving the operational efficiency of the port by increasing capacity and optimising use of the available port area. More specifically, it comprises construction of a 500m seawall and the adjacent yard extension expanding the existing pier 6 at the western end of the port, investments in new equipment and machinery and additional storage space added for the movement and stacking of containers and new cranes.
Existing infrastructure limits the size and number of ships that can operate from/to the port as well as the number of containers that can be stored. The proposed project aims at expanding the port’s increasing need for additional capacity, thus allowing it to meet future traffic growth. The port of Thessaloniki is strategically located, being the largest and most important port in northern Greece serving as the main gateway for cargo destined to or originated from the Balkans. The port’s expansion plans shall meet growing import-export and transhipment business in the eastern Mediterranean region and have a positive socio-economic effect in the wider region.
Extensions to quays are Annex II projects where an EIA is subject to the decision of the relevant authority. In this case the relevant authority, the Ministry of Environment, has requested a study to be carried out. Subject to some mitigants during construction, permission has been granted in 1996 for the works defined in the EIA to be carried out. The above permission was due to expire on 31 December 2005 and the Promoter has already requested a 7-year extension.
Project components have been or will be procured in accordance with applicable EU procurement legislation, with publication in the EU OJ as required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.