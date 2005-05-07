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AUTOBAHN A-4 PPP TEN

Signature(s)

Montant
89 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 89 000 000 €
Transports : 89 000 000 €
Date(s) de signature
16/10/2007 : 89 000 000 €
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Communiqués associés
Allemagne : prêt de la BEI de 89 millions d’EUR pour l’autoroute A4 (projet de type PPP)

Fiche récapitulative

Date de publication
13 décembre 2006
Statut
Référence
Signé | 16/10/2007
20050507
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Autobahn A-4 PPP
Bundesrepublik Deutschland represented by the Freistaat Thueringen
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to 50% of the investment costs.
Will be determined during the tender process.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Widening of an existing motorway near Eisenach to six lanes, partly on a new alignment.

The enlargement of the motorway will deliver a high quality route that would offer an improved service and enhanced safety for users and be capable of accommodating significant traffic volumes.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Planfeststellungsbeschluss, the main statutory planning approval in Germany, has been granted by the responsible authorities of the Freistaat Thueringen on 28th January 2004. This approval includes the outcome of the EIA process and the public consultation. The conditions of the EIA will be reviewed during the appraisal.

The tender was published in the OJEU on 22nd August 2005. The concession will include design, construction, financing, maintenance and operation.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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