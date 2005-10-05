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PG ENTREPRISES TUNISIENNES IV

Signature(s)

Montant
120 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Tunisie : 120 000 000 €
Lignes de crédit : 120 000 000 €
Date(s) de signature
1/12/2005 : 50 000 000 €
1/12/2005 : 70 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
5 octobre 2005
Statut
Référence
Signé | 01/12/2005
20050466
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Tunisian Enterprises IV Global Loan
Tunisian enterprises in the industrial, service and tourism sectors.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 120 million loan from the Bank's own resources under the FEMIP Euromed II Mandate, of which EUR 50 million for leasing companies (Tranche A) and EUR 70 million for banks (Tranche B).
The Bank will limit its funding to a maximum of 50% of the cost of each project financed.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The operation consists of a credit line to selected Tunisian banks and leasing companies. These institutions will be chosen on the basis of banking criteria and in accordance with their ability to finance the projects targeted by the global loan.

The projects targeted in the abovementioned sectors consist of small and medium-scale ventures involving the creation, modernisation, expansion and rehabilitation of local enterprises.

The project meets the objectives of the reinforced Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership (FEMIP) with regard to private sector development, the strengthening of the financial sector and industrial modernisation.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

All sub-projects financed under the proposed loan must meet the EIB's requirements with respect to global loans and comply with the relevant national legislation, which is comparable to current EU directives. In certain specific cases, approval by the National Environmental Protection Agency will be required.

Usual rules applicable to private sector projects financed under global loans.

Commentaires

Industry, Services, Tourism, Health and Education.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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