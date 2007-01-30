PECS -EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE 2010

Signature(s)
Fiche récapitulative
Municipal development programme with a view to financing long-term, sustainable development projects for infrastructure development and urban renewal purposes of the Municipality of Pécs, which will host the European Capital of Culture event in 2010.
The Bank’s loan comprises essentially five major urban components; a music and conference centre; the Zsolnay Cultural Quarter - the renewal of an industrial building complex; the reconstruction and extension of a baroque building for fine arts; a regional library and information centre; and the upgrading of public squares and parks.
Given the wide and disparate components undertaken for the European Capital of Culture 2010, and as many of them are closely linked geographically, the Promoter has been asked to undertake a Strategic Environmental Assessment (SEA) covering the project and any other related works.
The Bank requires that the Promoter ensures that contracts for the implementation of all projects are tendered in accordance with the coordinated EU procurement legislation (EU Directive 2004/18/EC).
Construction and community, social and personal service activities
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.