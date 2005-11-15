Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

INTERPORTO NOVARA

Signature(s)

Montant
23 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 23 000 000 €
Transports : 23 000 000 €
Date(s) de signature
13/12/2006 : 23 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
15 novembre 2005
Statut
Référence
Signé | 13/12/2006
20050391
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Interporto di Novara
Centro Interportuale Merci (CIM) S.p.A.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 35 million.
EUR 80 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The proposed project aims at the development of the transport and logistic platform of the western side of the Interporto di Novara. In particular, it involves the establishment of train and road access infrastructures and the construction of logistics and service facilities, including new warehouses.

In a heavily industrialized area close to the Alps, with strong demand for national and international traffic and at the crossroads of two priority TEN corridors (No. 6 and No. 24), the project will facilitate the transfer of goods from road to rail transport and thereby promote sustainable transport solutions in line with EU policy objectives.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex II of Directive 97/11/EC. An EIA has been completed, and approval obtained on December 12, 2000.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered according to the Italian Laws and the EU procurement legislation.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes