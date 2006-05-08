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VERBUND PSP LIMBERG II

Signature(s)

Montant
240 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 240 000 000 €
Énergie : 240 000 000 €
Date(s) de signature
5/03/2008 : 40 000 000 €
20/03/2007 : 200 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
8 mai 2006
Statut
Référence
Signé | 20/03/2007
20050388
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Verbund PSP Limberg II
Oesterreichische Elektrizitätswirtschafts AG.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 180 million.
EUR 365 million. Subject to confirmation/change during project appraisal.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the construction and operation of a pumped storage power plant near Kaprun in the Austrian Alps. The plant will share the two existing hydro reservoirs built in the 1950s with the Kaprun 300 MW pumped storage scheme existing since then.

The project will contribute to the requirements for peak power as well as electricity balancing and regulation in the countries covered by the integrated European grid system of the UCTE. This contributes to the balancing of demand and supply and the stability of the grid systems and thus to the security of power supply and the management and rational use of energy in the EU.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Compliance with EU Directive 97/11/EC, amending 85/337/EEC, will be verified during appraisal and the status of any environmental studies and public consultations will be reviewed.

The promoter is required to respect national and European legislation applicable to public authorities procurement (Directive 2004/17/EC).

Commentaires

Art 267 a) energy projects of common interest.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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