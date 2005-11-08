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MUNICIPAL ENVIRONMENT INFRASTRUCTURE

Signature(s)

Montant
43 324 915 €
Pays
Secteur(s)
Roumanie : 43 324 915 €
Déchets solides : 10 831 228,75 €
Eau, assainissement : 32 493 686,25 €
Date(s) de signature
9/01/2007 : 3 055 875 €
10/11/2008 : 7 775 353,75 €
9/01/2007 : 9 167 625 €
10/11/2008 : 23 326 061,25 €

Fiche récapitulative

Date de publication
8 novembre 2005
Statut
Référence
Signé | 09/01/2007
20050379
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Municipal Environment Infrastructure
Five Romanian local government authorities or local utility companies in Galati, Caras Severin, Iasi and in the Dambovita county.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 190 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns priority improvement schemes in the water sector (water supply and wastewater infrastructure) and in the waste management sector.

The objective of the project is to improve the quality and efficiency of the services as well as to support the country’s efforts to comply with EU directives. The operation will be undertaken in close co-operation with the ISPA country programme and all sub-projects will be co-financed with ISPA.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project involves improvements to the wastewater and solid waste management infrastructuire in several regions in Romania and will assist the country in harmonising its environmental standards to EU regulations. The project has an overall positive environmental impact. Environmental impact studies will be carried out as applicable (condition of ISPA grant assistance) and mitigating and/or compensation measures applied as necessary. The project promoter is required to respect the requirements of EU Directive 97/11/EC, amending 85/337/EEC.

Procurement will be carried out in accordance with the ISPA implementation procedures, which follow the principles of the respective EU procurement directives including, where required, publication of tender notices in the EU Official Journal.

Commentaires

Solid waste management.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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