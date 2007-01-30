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MASERU WASTEWATER PROJECT

Signature(s)

Montant
14 300 000 €
Pays
Secteur(s)
Lesotho : 14 300 000 €
Eau, assainissement : 14 300 000 €
Date(s) de signature
26/07/2007 : 14 300 000 €
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Communiqués associés
La BEI accorde un prêt de 14,3 millions d’EUR (135 millions de Zar) pour la modernisation des installations de traitement des eaux usées et d’assainissement de Maseru (Lesotho)

Fiche récapitulative

Date de publication
30 janvier 2007
Statut
Référence
Signé | 26/07/2007
20050376
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Maseru Wastewater Project
Water and Sewerage Authority of Lesotho (WASA)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 14.3 million.
EUR 28.6 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Rehabilitation and extension of the wastewater facilities in greater Maseru.

The project has been developed in the framework of the EU Water Facility and aims at (i) significantly increasing and upgrading the quality of sanitation services in Maseru's urban and peri-urban areas, and (ii) treating wastewater up to adequate standards. It thus contributes to safeguarding public health by reducing risks related to the pollution of surface and ground waters in and around the capital, and to achieving the national objectives in the context of the Millenium Development Goals.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Bank will ensure that for any environmentally sensitive components, EIAs in form and substance acceptable to the co-financiers (EU Commission and EIB) will be conducted with adequate public consultation, and that any recommended mitigation measures will be included in the works contracts.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in compliance with the Bank's Guide to Procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Rehabilitation and expansion of wastewater treatment facilities in Maseru, Lesotho
Maseru Wastewater Project
©To be defined
Rehabilitation and expansion of wastewater treatment facilities in Maseru, Lesotho
Maseru Wastewater Project
©To be defined

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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