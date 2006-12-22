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BUJAGALI HYDROELECTRIC PROJECT

Signature(s)

Montant
92 134 679,22 €
Pays
Secteur(s)
Ouganda : 92 134 679,22 €
Énergie : 92 134 679,22 €
Date(s) de signature
14/12/2007 : 92 134 679,22 €
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Communiqués associés
Ouganda : La BEI prête 136 millions d'USD pour le projet hydroélectrique de Bujagali

Fiche récapitulative

Date de publication
22 décembre 2006
Statut
Référence
Signé | 14/12/2007
20050357
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Bujagali Hydroelectric Project
Bujagali Energy Ltd. c/o Byenkya, Kihika & Co., 22 Jinja Road, Spear House, Kampala.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 92 million.
EUR 582 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Building and operating of a dam, 30 m high, and of a hydropower station of up to 250 MW capacity, as well as construction of a high voltage line to Kampala in the framework of a public private partnership. Project developed since the late 1990s by AES Corporation, to be implemented by a private consortium mandated by the Ugandan Government in 2005.

Meeting the rising gap between electricity demand and limited power generation capacity in Uganda by developing hydropower capacity as the economically most attractive option while minimising environmental impacts.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The water reservoir requires 3.9 km2 land use at a natural site of scenic beauty. A social and environmental impact assessment (SEA) has been completed and mitigating measures have been defined according to international standards, based on widespread and iterative consultation with local communities, affected persons - including some 600 residents resettled from the project area and tourism businesses to be relocated - as well as other stakeholders.

The project sponsors were appointed upon competitive international bidding. Selection of the turnkey contractor and procurement of supplies and works for the hydropower plant follows the EIB guidelines for procurement.

Commentaires

Electricity generation.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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