NEWCASTLE SCHOOLS PPP

Signature(s)
Fiche récapitulative
The project combines a six school PFI project with a 10 school BSF project. The City Council will procure the two projects in a single procurement exercise. The following new facilities are foreseen:
- four primary schools;
- three special schools;
- seven secondary schools; and
- two technology colleges.
This is the second schools PPP project undertaken by the council. The private sector Concessionaire will be responsible for the construction/ refurbishment of the schools, with a range of other sevices, some lasting the 25 year term of the PFI contract.
The project is part of the first wave of the Building Schools for the Future (BSF) programme. BSF is a national initiative in England designed to improve educational attainment by substantially modernising and upgrading the country’s secondary school infrastructure and facilities. The project will assist the Council in improving the quality of educational services delivery and the efficiency of resource allocation in the local school system.
In principle, the project is not covered by Directive 97/11/EC Annex II, but when the final proposal is known, this may need to be reviewed.
The project concerns works and services under a DBFO contract. EU directives require the concession to be tendered under public procurement rules (Directive 93/38/EEC applies). The project is being internationally competitively tendered through a negotiated procedure following OJEU publication (24.12.2004, 2004/S 251-217041). The ITN was issued to 3 short-listed bidders in June 2005. Appointment of the preferred bidder is foreseen for March 2006.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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