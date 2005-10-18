Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

HVB BANK BIOCHIM GL III

Signature(s)

Montant
30 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Bulgarie : 30 000 000 €
Lignes de crédit : 30 000 000 €
Date(s) de signature
30/03/2006 : 30 000 000 €
Autres liens
Communiqués associés
Bulgarie : 30 m d’EUR en faveur de projets réalisés par des petites et moyennes entreprises et des collectivités locales

Fiche récapitulative

Date de publication
18 octobre 2005
Statut
Référence
Signé | 30/03/2006
20050291
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
HVB Bank Biochim Global Loan III

HVB Bank Biochim
Sofia, Bulgaria

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 30 million
Not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Small and medium-scale projects in the field of environmental protection, infrastructure, development of a knowledge-based economy, rational use of energy, health and education in Bulgaria and to a small extent for municipal financing.

The Bank’s global loan would allow HVB Bank Biochim to increase and diversify its long-term funding sources and to step up its longer-term financing of eligible projects promoted notably by SMEs or local municipalities.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Bulgaria is gradually introducing new environmental legislation in view of harmonising its environmental standards with EU regulations. Within the framework of the global loan, the Borrower will be requested to ensure compliance of the sub-projects with EU-directives, as appropriate.

Gradually being harmonised with EU regulations. Borrower will be requested to ensure compliance of the sub-projects with EU directives, in particular for the award of public sector contracts.

Autres liens
Communiqués associés
Bulgarie : 30 m d’EUR en faveur de projets réalisés par des petites et moyennes entreprises et des collectivités locales

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Bulgarie : 30 m d’EUR en faveur de projets réalisés par des petites et moyennes entreprises et des collectivités locales
Autres liens

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes