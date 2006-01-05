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BDEAC PRET GLOBAL III

Signature(s)

Montant
20 000 000 €
Secteur(s)
Services : 5 000 000 €
Lignes de crédit : 15 000 000 €
Date(s) de signature
24/05/2006 : 5 000 000 €
24/05/2006 : 15 000 000 €
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EIB to support private sector development in Central Africa

Fiche récapitulative

Date de publication
5 janvier 2006
Statut
Référence
Signé | 24/05/2006
20050251
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BDEAC Global Loan III

Banque de Développement des Etats d'Afrique Centrale (BDEAC)
Mr A Malloum
Finance Department Director
Place du Gouvernement
BP 1177 Brazzaville

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 15m for the credit line. EUR 5m for the partial guarantee for loans.
Not applicable.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Credit line for financing projects promoted by private enterprises in CEMAC Member States. Partial guarantee for BDEAC loans to private sector enterprises.

The proposed operation will provide the financial intermediary with long-term resources and serve to improve the financial terms offered to final beneficiaries in a targeted manner. It will also support the private sector in the CEMAC region, thereby contributing to job creation, economic diversification and the reduction of poverty.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The EIB will assist BDEAC in the area of environmental impact assessment in order to ensure that projects supported comply with the Bank’s requirements.

The BDEAC undertakes to ensure that the EIB's procurement criteria are observed.

Commentaires

Industrial, agro-industrial, mining and service sectors.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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