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MONTENEGRO WATER AND SANITATION

Signature(s)

Montant (.*)
88 127 756 €
Pays
Secteur(s)
Monténégro : 88 127 756 €
Eau, assainissement : 88 127 756 €
Date(s) de signature
29/11/2013 : 392 000 €
18/03/2011 : 1 707 542 €
30/01/2020 : 3 053 320 €
10/10/2012 : 3 415 250 €
30/09/2008 : 5 000 000 €
25/06/2015 : 10 000 000 €
13/12/2010 : 16 500 000 €
30/12/2024 : 22 559 644 €
29/12/2016 : 25 500 000 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 3 053 320 € fourni par WESTERN BALKANS INVESTMENT FRAMEWORK ,a 22 559 644 € Investment Grants fourni par WESTERN BALKANS INVESTMENT FRAMEWORK
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Fiche récapitulative

Date de publication
17 juin 2005
Statut
Référence
Signé | 03/04/2006
20050221
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Montenegro Municipal Water and Sanitation
Republic of Montenegro.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 57 million.
EUR 114 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Rehabilitation and construction of water and waste water infrastructure of municipalities.

Improved environmental services, reduced public health risks and a positive impact on the region’s attractiveness for tourism.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Project components will be beneficial to the environment, either by providing better drinking water to the population or by collecting and cleaning wastewaters before discharging into receiving waters. The Bank’s services will take care to ensure that proper attention is given to all environmental concerns and that appropriate mitigation measures are implemented, in line with the Bank’s relevant guidelines.

Procurement will be in line with EIB procurement guidelines and/or with the other financiers’ guidelines and national law as applicable.

Commentaires

Other community, social and personal service activities.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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