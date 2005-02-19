Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

SAARLB REGIONALENTWICKLUNG GL

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 100 000 000 €
Lignes de crédit : 100 000 000 €
Date(s) de signature
24/11/2006 : 25 000 000 €
1/07/2005 : 25 000 000 €
19/12/2006 : 50 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
27 avril 2005
Statut
Référence
Signé | 01/07/2005
20050219
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SaarLB Regionalentwicklung Global Loan
Landesbank Saar
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million.
EUR 200 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Projects of limited size promoting infrastructure, health and education as well as environmental protection, rational use of energy and i2i. The projects will mainly be located in assisted areas in the Saarland and neighbouring regions.

The proposed global loan will finance small- and medium-scale projects in the fields of environmental protection, energy saving and infrastructure (including health and education) and i2i, the support of which is in line with both national and Community objectives. A large portion of the projects will be located in the assisted areas of the Saarland and neighbouring regions. For the above stated reasons the global loan is deemed eligible under Article 267 points a) and c) of the EU Treaty.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Within the framework of the global loan, the Borrower will be requested to ensure compliance of the sub-projects with EU Directives, as may be appropriate.

Within the framework of the global loan, the Borrower will be requested to ensure compliance of the sub-projects with EU Directives, as may be appropriate.

Commentaires

Common Interest.
Regional Development.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes