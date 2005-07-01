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TURKEY-GREECE GAS CONNECTOR (E-TEN)

Signature(s)

Montant
22 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Grèce : 22 000 000 €
Énergie : 22 000 000 €
Date(s) de signature
3/02/2006 : 22 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
1 juillet 2005
Statut
Référence
Signé | 03/02/2006
20050154
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Turkey-Greece interconnetor
Public Gas Corporation of Greece (DEPA) S. A.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Of the order of EUR 22 m.
Of the order of EUR 81 m.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the construction of an underground high pressure gas pipeline connecting Komotini with Alexandroupolis and the Turkish natural gas network at the Greek-Turkish border.

The project is a priority scheme in the Trans-European Network for energy, allowing for import of natural gas from Turkey to Greece and potentially for transit of gas to other countries in Europe or the Balkans.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex I of Directive 97/11/EC and requires a full environmental impact assessment. The assessment was conducted and it concluded that impacts resulting from construction and operation will stay within acceptable limits. At the request of the Ministry of Environment particular attention was given to the crossing of a Natura 2000 area (protection of rare birds) with respect to pipeline routing and timing and execution of construction works.

The project falls under the Directive 93/38/EC and its amendment 98/4/EC. The promoter has confirmed compliance with the respective requirements and with Greek legislation applicable to the project.

Commentaires

Oil and Gas.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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