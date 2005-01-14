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E18 OESTFOLD MOTORWAY (EFTA)

Signature(s)

Montant
112 163 509,44 €
Pays
Secteur(s)
Norvège : 112 163 509,44 €
Transports : 112 163 509,44 €
Date(s) de signature
15/03/2006 : 112 163 509,44 €

Fiche récapitulative

Date de publication
9 novembre 2005
Statut
Référence
Signé | 15/03/2006
20050114
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
E18 Oestfold Motorway (EFTA)
  • Norwegian Public Roads Administration, Section East
    Postboks 1010 Skurva,
    N-2605 Lillehammer,
    Norway
    Mr. Thorer LIE, Head of E18
    Tel.: +47 69 24 35 89 or +47 918 44 991
  • Oestfold bompengeselskap AS
    Postboks 593
    N-1501 Moss, Norway
    Mr. Thorleif HAUG, Managing Director
    Tel.: +47 952 47 712
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Approximately up to EUR 115 million (equivalent to NOK 900 million)
Approximately up to EUR 385 million (equivalent to NOK 3,000 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The proposed project concerns the construction of two new road sections of the E18 Eastern corridor in Oestfold County, southeast of Oslo, a 2-lane dual carriageway section between Akershus county border and Momarken and a 2-lane single carriageway road section between Momarken and Oerje. The E18 is one of the most important trunk roads in southern Norway and of major importance in linking the capital of Oslo with Kristiansand on the Western stretch and with Stockholm on the Eastern stretch.

The project would be a further operation on transport corridors between Norway and EU following previous roads projects including sections on the E6, E18 and in the Oslo area. The project is expected to improve safety and reduce the number of accidents as well as to reduce vehicle operating costs and provide time saving to the users.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

EU Directives on the environment, including Environmental Impact Assessment (85/337/EEC, Annex 1), are applicable in Norway under the European Economic Area (EEA) Agreement. The procedures followed for the project schemes will be investigated during appraisal.

The tender process is in line with EU Directives (implemented under the EEA Agreement) and the procurement arrangements will be reviewed during project appraisal.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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