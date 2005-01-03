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BOSPHORUS TUNNEL - COMMUTER TRAINS

Signature(s)

Montant
400 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Turquie : 400 000 000 €
Transports : 400 000 000 €
Date(s) de signature
13/03/2006 : 400 000 000 €
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Communiqués associés
400 millions d’EUR en faveur des transports urbains à Istanbul

Fiche récapitulative

Date de publication
17 juin 2005
Statut
Référence
Signé | 13/03/2006
20050103
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Bosphorus Tunnel – Commuter Trains
Ministry of Transport and Telecommunications
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Approximately EUR 400 million.
Approximately EUR 800 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the rolling stock component of a major investment already supported by the Bank, the Bosphorus Tunnel project (Ref. Related Notice published on the Bank’s Internet Site on 3 May 2004).

By providing the commuter train component in addition to the already financed infrastructure components, it will contribute to the development of a commuter rail on the first intercontinental railway link between Europe and Asia across the Bosphorus Straits, located on Pan-European Transport Corridor 4. This major mass transport connection for metropolitan Istanbul is a priority of the Turkish government and will make a significant contribution to the development of sustainable urban and interurban transport.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The environmental impact of the infrastructure project was found to be acceptable during appraisal. Environmental mitigating measures and monitoring are included in the project and will be covered by detailed Mitigation and Monitoring Plans.

EIB procurement rules will apply. They are well known to the promoter as they apply to the contracts financed by the Bank under the related infrastructure project.

The procedure foreseen is ICB

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

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Photogallery

Financing of rolling stock for the Marmaray urban rail commuter project in Istanbul, in addition to the overall Bosphorus Tunnel scheme
Bosphorus Tunnel – Commuter Trains
©DLH

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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