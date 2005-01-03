Bosphorus Tunnel – Commuter Trains

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Fiche récapitulative
The project concerns the rolling stock component of a major investment already supported by the Bank, the Bosphorus Tunnel project (Ref. Related Notice published on the Bank’s Internet Site on 3 May 2004).
By providing the commuter train component in addition to the already financed infrastructure components, it will contribute to the development of a commuter rail on the first intercontinental railway link between Europe and Asia across the Bosphorus Straits, located on Pan-European Transport Corridor 4. This major mass transport connection for metropolitan Istanbul is a priority of the Turkish government and will make a significant contribution to the development of sustainable urban and interurban transport.
The environmental impact of the infrastructure project was found to be acceptable during appraisal. Environmental mitigating measures and monitoring are included in the project and will be covered by detailed Mitigation and Monitoring Plans.
EIB procurement rules will apply. They are well known to the promoter as they apply to the contracts financed by the Bank under the related infrastructure project.
The procedure foreseen is ICB
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.