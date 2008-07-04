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ENEMALTA POWER PLANT & DISTRIBUTION

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Malte : 150 000 000 €
Énergie : 150 000 000 €
Date(s) de signature
22/09/2008 : 150 000 000 €
Autres liens
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de la déclaration d'incidence sur l'environnement - for the Enemalta Power Plant - MT
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Communiqués associés
Malte : La BEI soutient la modernisation du secteur énergétique

Fiche récapitulative

Date de publication
4 juillet 2008
Statut
Référence
Signé | 22/09/2008
20050037
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Enemalta Power Plant & Distribution

Enemalta Corporation

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 140 million.
EUR 290 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the upgrading of the Maltese power sector with new thermal generating capacity and reinforcements of the electricity supply network.

 

The project is expected to help to cover demand for electricity in Malta and improve the quality of services. The generation of electricity with higher energy efficiency will also allow to achieve savings in fuel consumption and thereby to reduce emissions of pollutants and greenhouse gases.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Large Combustion Plant Directive (LCPD) imposes staged reductions to SO2, NOx and dust emissions from existing power plants as well as emission limits from new combustion plants. The proposed project is part of Enemalta’s investment programme defined to achieve compliance with LCPD.

 

The project is subject to the EU legislation on procurement. All project assets will be procured in accordance with the provisions of the relevant EU Directives.

 

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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