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GDANSK MUNICIPAL INFRASTRUCTURE

Signature(s)

Montant
36 998 148,64 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 36 998 148,64 €
Aménagement urbain : 36 998 148,64 €
Date(s) de signature
25/05/2007 : 36 998 148,64 €
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Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - PL
Communiqués associés
Pologne : près de 140 millions de PLN pour moderniser les infrastructures municipales de Gdansk

Fiche récapitulative

Date de publication
27 juin 2006
Statut
Référence
Signé | 25/05/2007
20050027
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Gdansk Municipal Infrastructure
City of Gdansk
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 20 million
EUR 40 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The Project focuses on financing small and medium-scale investment schemes in the fields of transport, education, i2i, urban renewal and rehabilitation of municipal infrastructure and community facilities in Gdansk.

Road schemes to be undertaken in Gdansk comprise the construction of two flyover intersections as well as new road connections to the Port of Gdansk. The Bank was asked to support mainly the envisaged transport measures with adequate investment financing.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The relevant EU Directives have been transposed into national law. In accordance with the Bank's policy to ensure that sub-projects comply with the Community acquis, in particular in the fields of environment, the Promoter will be required to ensure that sub-projects undertaken using EIB funds comply with the relevant applicable EU and national legislation, including scoping where appropriate.

The Bank will require the Promoter to ensure, where applicable, that the investments to be financed under the present operation will comply with EU procurement Directives.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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