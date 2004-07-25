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INFR FERROVIARIAS CA VALENCIANA

Signature(s)

Montant
290 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 290 000 000 €
Transports : 290 000 000 €
Date(s) de signature
4/04/2006 : 56 000 000 €
29/07/2005 : 80 000 000 €
7/06/2006 : 154 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
17 février 2005
Statut
Référence
Signé | 29/07/2005
20040725
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Infr Ferroviarias ca Valenciana
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV)Ente Gestor de la Red de Transporte de la Generalitat Valenciana.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to 50% of the total project cost
Around EUR 500 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises the following components from the Comunidad Valenciana’s transport infrastructure investment plan: (i) the construction of a new metro station in the centre of the city of Valencia enabling the connection with a future inter-modal transport centre, (ii) the extension of the line 5 in order to give access by metro to the Airport of Valencia, (iii) the modernisation and extension of Alicante railway system connecting the city of Alicante with the town of Benidorm, and (iv) the acquisition of rolling stock.

The project will increase the reliability and the comfort the public transport service. Living conditions in the areas where the project is being implemented will be improved due to a better accessibility for a considerable number of citizens and the reduction of urban pollution. It also encompasses the link to air transport in Valencia, an Objective 1 area hence stimulating its economic development.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex II of Directive 85/337/CEE (as amended by Directive 97/11/EC). In general, the project’s significant enhancement of the Valencia and Alicante public transport networks is expected to reduce pollutant emissions, have a positive effect on the environment and the quality of life of the inhabitants of these cities and their surrounding areas.

Procurement procedures applied by the promoter are in compliance with EU Directives applicable to public authorities’ procurement, and national legislation.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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