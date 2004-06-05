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MOTORWAY CERNAVODA - CONSTANTA

Signature(s)

Montant
250 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Roumanie : 250 000 000 €
Transports : 250 000 000 €
Date(s) de signature
27/12/2005 : 250 000 000 €
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Roumanie : la BEI prête 550 millions d’EUR à l’appui d’investissements dans des infrastructures ferroviaires et autoroutières prioritaires

Fiche récapitulative

Date de publication
14 octobre 2005
Statut
Référence
Signé | 27/12/2005
20040605
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Motorway Cernavoda – Constanta
Ministry of Public Finance.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 187.5 million.
EUR 250 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the construction of 60 km of motorway between the cities of Cernavoda (150 km west of Bucharest) and the Black Sea port of Constanta as well as of the by-pass of Constanta.

The proposed section will provide an important link between Bucharest and the Black Sea port of Constanta and will create benefits in vehicle operating costs, time savings and improved safety for road users while reducing adverse environmental impacts along the existing roads, particularly inside towns.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project would fall within Annex I of the directive 97/11/EC on environmental impact assessment if the project were in a Member State and therefore an environmental impact assessment (EIA) would be required. This EIA, including public consultations, is currently under preparation.

All the construction works and design and supervision contracts above the thresholds in the EU procurement directives will be tendered internationally with prior publication in the OJEU and in accordance with the EIB Guide to Procurement. The Promoter is familiar with the EIB requirements for the tendering procedures.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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