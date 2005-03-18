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POLITECNICO DI MILANO I2I

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 150 000 000 €
Aménagement urbain : 37 500 000 €
Services : 37 500 000 €
Éducation : 75 000 000 €
Date(s) de signature
16/11/2005 : 6 250 000 €
16/11/2005 : 6 250 000 €
16/11/2005 : 12 500 000 €
16/06/2005 : 15 625 000 €
30/06/2005 : 15 625 000 €
16/06/2005 : 15 625 000 €
30/06/2005 : 15 625 000 €
16/06/2005 : 31 250 000 €
30/06/2005 : 31 250 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
18 mars 2005
Statut
Référence
Signé | 16/06/2005
20040579
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Politecnico di Milano i2i
POLITECNICO DI MILANO
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150.00 million
EUR 400.00 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the construction of a new site for the Politecnico in the Milan’s Northern suburb of Bovisa, including acquisition and refurbishment of a number of buildings to house, new teaching and research facilities.

The purpose of the project is to rationalize the infrastructure of the Politecnico, to relocate departments operating in crowded environments and to enable the expansion of research activities while strengthening the links with the industrial sector (i2i).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Project includes a wide range of infrastructure schemes for which Environmental Impact Assessment procedures will be applied depending on their location, size and type. The overall effect of the Project can thus be expected to be environmentally sustainable.

The contracts for the implementation of the Project have been (or shall be) tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal as and where appropriate.

Commentaires

Education, i2i.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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