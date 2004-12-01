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ST PETERSBURG VODOKANAL II

Signature(s)

Montant
20 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Russie : 20 000 000 €
Énergie : 2 000 000 €
Eau, assainissement : 3 600 000 €
Déchets solides : 14 400 000 €
Date(s) de signature
8/04/2005 : 2 000 000 €
8/04/2005 : 3 600 000 €
8/04/2005 : 14 400 000 €
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Communiqués associés
20 millions d’EUR en faveur de l’environnement à Saint-Pétersbourg

Fiche récapitulative

Date de publication
25 avril 2005
Statut
Référence
Signé | 08/04/2005
20040561
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
St Petersburg Vodokanal II

Vodokanal of St Petersburg SUE
42 Kavalergardskaya St.
RU-191015 St Petersburg
Russian Federation

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
In the order of EUR 20 million.
Total cost borne by promoter around EUR 90 million, of which in the order of EUR 75 million eligible for EIB financing.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Rehabilitation and modernisation of the Northern Wastewater Treatment Plant (Installation of a sludge incinerator including required rehabilitation and modernisation of wastewater inlet works)

To improve the current situation of sewage sludge treatment and to contribute to solving the existing sewage sludge disposal problems of St Petersburg, caused by limited landfill capacities.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Within the EU, the project would fall under Annex I of the EIA Directive (97/11/EC), which requires a full environmental impact assessment. An EIA in line with the main requirements of the EU Directive will be carried out accordingly, following national standards. The project will reduce the environmental risks of groundwater pollution which is due to landfilling of partly dewatered sludge. The improvements of the wastewater inlet works will assist to meet HELCOM recommendations for wastewater treatment.

Subject to international competitive bidding.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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