PPP Ostregion Autobahn – Paket 1

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Fiche récapitulative
The Project concerns the planning, construction, financing and operation of the newly to be constructed road sections of the south section of the A5 Northern Motorway, sections S1 East and West (on the Vienna Outer Ring Expressway) and section S2 on the Vienna Northern Perimeter expressway.
This Project seeks to ease the congestion on arterial commuter routes into Vienna, enhance road links between Vienna, the Weinviertel district and the Czech Republic, with the A5 as part of Ten Priority project no. 25, and also forms part of a wider strategy to complete a ring road around Vienna.
The Bank will require that the various Project sections, which fall under Annex I of the EIA Directive are undergoing a full EIA with public consultation in accordance with directive 85/337/EEC as modified by directive 97/11/EC.
The Bank will require that the contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EC (if the latter is not transposed, then old Dir 93/36/EEC, 93/37/EEC, 92/50/EEC) or 2004/17/EC (if the latter is not yet transposed, then old Dir 93/38/EEC), with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate).
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.