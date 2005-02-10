Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

SAV SITAF OPERE AUTOSTRADALI

Signature(s)

Montant
156 700 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 156 700 000 €
Transports : 156 700 000 €
Date(s) de signature
21/06/2005 : 78 350 000 €
20/06/2005 : 78 350 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
10 février 2005
Statut
Référence
Signé | 20/06/2005
20040539
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SAV/SITAF Opere Autostradali
SAV

Contact point: Dott. M. Christillin, Direttore,
1024 Chatillon (AOSTA) - Strada Barat 13
Tel. 0166/560411 SITAF
Contact point: Ing. Bernardo Magrì, Direttore,
10059 Susa (To) - Fraz. San Giuliano 2
Tel. 0122 621 615

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 160 million
EUR 400 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Upgrading to new environmental and safety standards of two TENs: the A 32 highway Torino-Bardonecchia, including the Frejus Tunnel (giving access to France) and the A5 Torino-Aosta - Gran San Bernardo Tunnel (giving access to Switzerland).

Improve driving and safety conditions on two TENs connecting Italy’s North-West, the country’s largest industrialized area, to France and Switzerland.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Due to its nature the project should be beneficial to the environment. However motorway construction, or upgrading, is subject to the requirements of EU Directive 07/11/CE, Annex 1. Documents will be checked during appraisal.

SAV and SITAF have concession agreement with ANAS, state company. Conformity with EU procurement regulations is going to be assessed.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes