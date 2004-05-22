Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

WEST EGNATIA - PANAGIA-GREVENA (TEN)

Signature(s)

Montant
290 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Grèce : 290 000 000 €
Transports : 290 000 000 €
Date(s) de signature
16/11/2007 : 140 000 000 €
21/12/2005 : 150 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
22 octobre 2004
Statut
Référence
Signé | 21/12/2005
20040522
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
West Egnatia - Panagia-Grevena (TEN) Project

EGNATIA ODOS S.A.
Contact: Mrs Papassiopi

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 350m.
Up to EUR 700 m.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The proposed project consists of the design and construction of the final section of the Egnatia road axis (TEN) concerning in total 36km of motorway constructed as a dual carriageway, 22m wide, including a considerable number of tunnels, bridges and interchanges. The project will link the other sections of the Egnatia road axis already financed by the Bank.

The proposed project, forming part of the ongoing implementation of the Egnatia road axis, is in technical terms one of the most critical parts of the road axis. The completion of the Egnatia road axis will allow substantial travel time-savings and greatly assist private and commercial transport in the area of northern Greece and the Balkans. It will also connect Turkey to central Europe through a high standard motorway.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is subject to an Environmental Impact Assessment (EIA) in accordance with national legislation (the project falls under Annex I of EU Directive 97/11). An EIA study has been already approved and the Joint Ministerial Decision approving the environmental terms has been issued.

The project will be implemented under a number of separate works, supply and services contracts, which will be procured in line with the requirements of the relevant EU Procurement Directive. Details will be verified during appraisal.

Commentaires

Regional Development and Infrastructure of European Interest.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes