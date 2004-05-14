Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

WARSAW MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II

Signature(s)

Montant
128 399 597,93 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 128 399 597,93 €
Aménagement urbain : 128 399 597,93 €
Date(s) de signature
9/09/2005 : 128 399 597,93 €
Autres liens
Communiqués associés
Prêt de la BEI en faveur d’infrastructures urbaines de la ville de Varsovie

Fiche récapitulative

Date de publication
25 avril 2005
Statut
Référence
Signé | 09/09/2005
20040514
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Warsaw Municipal Infrastructure II
City of Warsaw
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 125 million
Up to EUR 400 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The Project focuses on financing of small and medium-scale investment schemes in the fields of transport, environmental protection, health and education, urban renewal and rehabilitation of municipal infrastructure and community facilities, services, tourism in Warsaw.

To improve the urban infrastructure of the City of Warsaw in order to increase the quality of life of its citizens and the functionality of the City as well as stimulate new investments.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Schemes will be designed in accordance with relevant Polish and EU environmental regulations including Environmental Impact Assessments where appropriate. Particular attention will be paid to nature conservation aspects.

The Borrower will be requested to ensure compliance of the sub-projects with EU directives.

Commentaires

Municipal Infrastructure

Autres liens
Communiqués associés
Prêt de la BEI en faveur d’infrastructures urbaines de la ville de Varsovie

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Prêt de la BEI en faveur d’infrastructures urbaines de la ville de Varsovie
Autres liens

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes