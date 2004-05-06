Tennet High Voltage Network Expansion

Fiche récapitulative
Tennet Transmission System Operator BV
Arnhem,
The Netherlands
Tennet will be gradually implementing from 2005 to 2012 a new 380 kV link to close a loop in the transmission grid in the western conurbation of the Netherlands.
The project constitutes a capacity investment to suppress HV transmission system bottlenecks and meeting growing demand for transmission, and to maintain a high level of quality and security of supply.
The project falls under Annex I of Directive 97/11/EC and thus shall require an EIA. The environmental permitting and consultation process, as well as the procedures to obtain rights-of-way and building permits and the studies that are performed for that purpose shall be verified during appraisal to ensure that the environmental impact assessment procedures are acceptable to the Bank. Confirmation will be required from the competent authority regarding the impact of the project on any sites of nature conservation.
The promoter will ensure that contracts for the implementation of the project shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18 or 2004/17/EEC) with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
Electricity transmission.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
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Mécanisme de traitement des plaintes
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La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.